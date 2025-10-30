Los diputados franceses votan suprimir un acuerdo ventajoso para los migrantes argelinos

La resolución salió adelante con 185 votos a favor, los de la extrema derecha pero también una parte de la derecha tradicional (26 de los 50 diputados de Los Republicanos lo apoyaron) y 184 en contra, esencialmente de la izquierda y de una parte de los macronistas.

Le Pen consideró "histórica" la jornada para su partido, la Agrupación Nacional (RN), ya que es la primera vez que consigue aprobar un texto así de su propia iniciativa.

Los socialistas y los ecologistas criticaron el hecho de que la ausencia de una parte importante de los diputados de los partidos vinculados al presidente francés, Emmanuel Macron, hayan dado "una victoria al RN".

El líder de LR, Bruno Retailleau, se había manifestado de forma repetida en favor de romper ese acuerdo franco-argelino cuando fue ministro del Interior hasta el mes pasado por considerar que daba lugar a abusos por parte de migrantes argelinos, y además era utilizado por las autoridades de Argel contra Francia.

Este voto tiene un alcance en términos prácticos en principio muy limitado, pero un alcance altamente simbólico por razones de política interior francesa, pero también por el momento de fuerte tensión diplomática que viven desde hace meses Francia y Argelia.

El acuerdo, suscrito en diciembre de 1968, establece un régimen diferente, y en gran medida preferente, para los migrantes argelinos, sobre todo respecto a otros países del Magreb, ya que se les facilita la entrada a Francia, así como su establecimientos.

También pueden obtener con mayor facilidad un permiso de residencia de diez años.

Las relaciones entre Argelia y Francia (su antigua potencia colonial) han vivido continuos altibajos desde la independencia argelina en 1962.

Los roces han sido repetidos en los últimos meses y una de las principales razones es que a finales de julio de 2024 Macron se alineó totalmente con la posición marroquí sobre el Sahara Occidental, lo que supone descartar la posibilidad de un referéndum de independencia para la antigua colonia española.

En las últimas semanas, esos roces por parte de Francia se han centrado en los reproches a las autoridades argelinas por no aceptar a algunos nacionales que París pretendía expulsar.