Netanyahu se reúne con altos cargos militares de EE.UU. cerca de la Franja de Gaza

"Anoche, en Kiryat Gat, mantuve una reunión de trabajo conjunta con altos funcionarios estadounidenses. Estamos colaborando para lograr el objetivo que acordamos con el presidente Trump: desarmar a Hamás y desmilitarizar Gaza, manteniendo plenamente nuestra seguridad", dijo este jueves Netanyahu en su cuenta de X.

Además, el mandatario añadió que la unión con su principal aliado, Estados Unidos, se basa "en valores compartidos, fortaleza y un principio claro: Israel mantiene su libertad de acción", aseguró en lo que parece una nueva reivindicación a su autonomía.

Hace cuatro días, Netanyahu ya dijo que "Israel es un Estado independiente" y calificó de "afirmaciones ridículas" que el Gobierno de EE.UU. dictase la política de seguridad de Israel, o viceversa.

En este nuevo centro cívico-militar, donde tanto Israel como EE.UU. buscan supervisar el alto el fuego en Gaza, facilitar la entrada de ayuda y el despliegue de una fuerza internacional, Netanyahu conversó con el comandante del Comando Central de EE.UU. (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, y con el general Patrick Frank.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De su lado, participaron también el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, y el nuevo director del Shin Bet, David Zini, entre otras personalidades castrenses.