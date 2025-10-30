Trump dice que "ya no hay más restricciones" a las tierras raras tras reunión con Xi

"Todo el asunto de las tierras raras se ha solucionado (...) No hay más restricciones a las tierras raras", dijo Trump a bordo del Air Force One, el avión presidencial, tras una reunión de menos de dos horas con Xi en Busan (Corea del Sur).

La reunión entre Trump y Xi, la primera desde que el republicano regresó a la Casa Blanca en enero, tuvo lugar después de una escalada de tensiones tras recientes restricciones chinas a la exportación de tierras raras, mineral clave en tecnología cuya producción y exportación China casi monopoliza.

En respuesta, el presidente estadounidense amenazó con imponer un gravamen adicional del 100 % a los productos chinos a partir del 1 de noviembre.

China, que todavía no se ha pronunciado sobre los comentarios de Trump después de la reunión con Xi, controla más del 70 % de la producción mundial y casi el 90 % del procesamiento de estos minerales, y ha impuesto controles a la exportación que han sido criticados por Washington y la Unión Europea.

Mientras Trump va de regreso a EE.UU. tras una gira asiática que comenzó el domingo en Malasia y que continuó en Japón y Corea del Sur -firmando acuerdos en el sector de tierras raras con varios países asiáticos-, Xi participará ahora en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju (Corea del Sur).