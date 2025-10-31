Cristina Fernández critica la estrategia electoral de Kicillof y pide unidad del peronismo

"Lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral", apuntó la exmandataria y presidenta del partido Justicialista (PJ, peronismo) en una extensa carta publicada en redes sociales.

Fernández cuestionó así la decisión de Kicillof, uno de los principales dirigentes peronistas en Argentina, de celebrar este año por separado las elecciones legislativas provinciales de los comicios legislativos nacionales.

En los comicios provinciales, celebrados el 7 de septiembre último, el peronismo obtuvo un amplio triunfo sobre La Libertad Avanza, la fuerza de ultraderecha que lidera el presidente argentino, Javier Milei.

Sin embargo, en los comicios nacionales del pasado domingo, La Libertad Avanza se impuso al peronismo a nivel nacional, incluyendo la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral de Argentina y gobernada por Kicillof desde 2019.

"La diferencia de casi 14 puntos en la elección del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires operó como una PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) o balotaje que permitió reagrupar el voto antiperonista en la elección del pasado 26 de octubre", afirmó Cristina Fernández.

La expresidenta recordó en su carta que ya había alertado de la posibilidad de que celebrar las elecciones por separado perjudicara finamente al peronismo en las elecciones nacionales.

"Sostuve que adelantar las elecciones era muy riesgoso tanto por su peso electoral y su valor simbólico, valor simbólico porque, si se perdía, iba a tener un efecto devastador para el peronismo a nivel nacional y, si se ganaba, iba a producir un efecto balotaje", argumentó la exmandataria.

Fernández, que cumple en su domicilio una condena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en una causa por irregularidades en la concesión de obras viales, llamó a recomponer la unidad del peronismo y a formar una nueva generación de dirigentes "con cabeza, corazón y mucho coraje".

En los comicios del domingo último, La Libertad Avanza cosechó algo más del 40 % a nivel nacional, lo que le permite fortalecer su peso en el Congreso.

En tanto, los resultados de la elección profundizaron la crisis del peronismo, principal fuerza opositora en el país, que enfrenta una fuerte división interna no resuelta desde la derrota en la elección presidencial de 2023.