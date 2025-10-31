EE.UU. expresa apoyo al guyanés Muhammad Ibrahim para dirigir el IICA

"El USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) espera con interés trabajar con Ibrahim en el IICA y continuar una asociación constructiva con Guyana", indicó en la red social X el Servicio Agrícola Exterior (FAS) del USDA.

Por su parte, Ibrahim afirmó en sus redes sociales que hasta el momento cuenta con el apoyo de 25 naciones del continente americano con distintas visiones, y que creen en el IICA como una "gran institución de cooperación técnica que debe profundizar su capacidad de entregar soluciones para el desarrollo agrícola y rural".

Según fuentes diplomáticas consultadas por EFE, Ibrahim, quien fue director de Cooperación Técnica del IICA y exdirector general del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), cuenta con el respaldo de la Comunidad del Caribe (Caricom), integrada por 15 países, además de otras naciones como Paraguay, México, República Dominicana, Perú y Estados Unidos.

El 4 de noviembre próximo, los ministros de 34 países del continente elegirán al nuevo director general del IICA para un periodo de cuatro años (2026-2030), con posibilidad de reelección, en el marco de la Conferencia de Ministros de Agricultura de las Américas 2025 que se llevará a cabo del 3 al 5 de ese mes en Brasilia.

El ganador necesita conseguir 18 votos y será el que releve en el cargo al argentino Manuel Otero tras dos periodos de cuatro años cada uno al frente del IICA.

Los candidatos son el agrónomo Muhammad Ibrahim, de Guyana; la hondureña Laura Suazo, actual secretaria de Agricultura de Honduras; y el exministro de Ganadería y Agricultura de Uruguay Fernando Mattos, quienes aspiran a dirigir a esta institución que maneja una cartera de proyectos de 1.000 millones de dólares.

Organizaciones agrícolas de Estados Unidos también han manifestado su apoyo a Ibrahim, como es el caso de la American Farm Bureau Federation y FarmForward, según indicaron las fuentes consultadas por EFE.

Además, el director ejecutivo del Instituto de Fertilizantes de Estados Unidos, Corey Rosenbusch, manifestó en una carta su respaldo a Ibrahim, en la que resaltó sus "más de 30 años de experiencia en el sector agrícola" y expresó su confianza en que "posee la experiencia necesaria para impulsar el IICA y lograr una mayor alineación en las políticas agrícolas de nuestro hemisferio".