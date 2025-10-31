Enrique Iglesias vuelve a su "lugar mágico": el amor inesperado entre la India y su música

"Desde la primera vez que vine a actuar aquí el público me acogió de una forma maravillosa y ahora de nuevo está siendo impresionante. Me siento feliz", afirmó a EFE Enrique Iglesias tras regresar a la India trece años después para ofrecer dos conciertos consecutivos en el recinto MMRDA Grounds de Bombay.

Al menos 60.000 personas asistieron entre las dos actuaciones en la segunda ciudad más grande de la India, celebradas el miércoles y el jueves de esta semana, ambas con las entradas agotadas en apenas unas horas.

En vídeos difundidos por sus seguidores en redes sociales se ve a Enrique Iglesias repasando algunos de sus mayores éxitos, como 'Bailamos' y 'Escape' hasta 'Bailando' y 'Ring My Bells', en una actuación de noventa minutos con un público que coreó cada verso, la mayoría en inglés e intentos de español.

El momento más emotivo llegó con 'Hero', el clásico de su álbum 'Escape' del año 2001, cuando las 30.000 voces del recinto se unieron al coro mientras el artista, visiblemente emocionado, se arrodillaba sobre el escenario y hacía una reverencia a sus fans.

"Hizo namaste como diez veces y se inclinó ante la multitud otras cinco. Se notaba que estaba lleno de energía", relató a EFE uno de los asistentes, que lleva una de las decenas de cuentas fan del artista en redes de la India.

Entre el público se alzaban carteles con mensajes como 'Enrique Iglesias is my hero – a lot of years of waiting', en una muestra de la permanencia de su música en la industria nacional, y se vieron caras conocidas del universo Bollywood, como Malaika Arora y Vidya Balan, que compartieron en internet vídeos del espectáculo.

En la prensa local circuló el rumor de una posible colaboración entre Shah Rukh Khan y Enrique Iglesias para la película india King, prevista para estrenarse el próximo año. “¿Un tema lleno de energía con Enrique para la próxima gran película de #SRK, #King?”, publicó en X la cuenta de entretenimiento Always Bollywood, desatando una ola de reacciones sobre este “cruce soñado”.

La relación de Enrique Iglesias con la India se remonta a finales de la década de 2000, cuando colaboró con la cantante Sunidhi Chauhan en un remix de "Heartbeat". Aquella versión, que mezclaba pop latino y voces de Bollywood, sonó con fuerza en las radios locales y fue uno de los primeros intentos de fusionar ambos universos musicales, marcando el inicio de un puente cultural entre el artista español y un público indio que lo adoptó desde entonces como propio.

El regreso de Iglesias se suma al resurgir reciente de los grandes conciertos internacionales en la India, que este año ha acogido espectáculos de artistas como Travis Scott, Coldplay, Bryan Adams o Ed Sheeran, en un contexto de apertura hacia artistas extranjeros.

Tras su paso por la India, Enrique Iglesias continúa su gira este 1 de noviembre en Abu Dabi, donde actuará en el Etihad Arena ante un nuevo lleno total. Con estos tres 'sold outs' consecutivos —dos en Bombay y uno en Oriente Medio—, el artista español suma más de 140.000 espectadores en esta nueva etapa.