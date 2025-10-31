Irán afirma que EEUU es el mayor riesgo de proliferación nuclear tras el anuncio de Trump

“No se equivoquen: EE.UU. supone el riesgo de proliferación más peligroso del mundo”, dijo Araqchí a última hora de anoche en X.
El jefe de la diplomacia iraní sostuvo que “la reanudación de las pruebas nucleares es una medida regresiva e irresponsable y una seria amenaza para la paz y la seguridad internacionales”.
En su opinión, “un matón con armas nucleares está reanudando las pruebas de armas atómicas” mientras “demoniza el programa nuclear pacífico de Irán y amenaza con más ataques a nuestras instalaciones nucleares".
Irán y Estados Unidos mantienen un pulso acerca del programa nuclear iraní y durante la guerra de los 12 días de junio entre el país persa e Israel, Washington bombardeo tres instalaciones nucleares iraníes.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Teherán cuenta con un importante programa nuclear y posee 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %, cercano al nivel necesario para producir armas atómicas, aunque siempre ha asegurado que no busca ese armamento.
Trump afirmó el jueves que ha ordenado empezar a probar "inmediatamente" el arsenal nuclear estadounidense " debido a los programas de pruebas de otros países", después de que Rusia realizara maniobras de sus fuerzas nucleares.
"Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato", dijo Trump a través de su red social Truth Social.
Más tarde matizó esos comentarios y aseguro que su anuncio de reanudación inmediata de pruebas nucleares está enfocado en conseguir la "desnuclearización" e incluir a China en las negociaciones de los tratados de no proliferación con Rusia.