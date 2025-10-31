Italia comienza la verificación de edad en páginas web con contenido para adultos

Esta decisión representa un paso concreto hacia la aplicación de nuevas normas para la protección de menores en el mundo digital, aseguró el organismo, que explicó que a partir del 12 de noviembre se limitará el acceso libre a 48 sitios web pornográficos, entre ellos la plataforma de contenido para adultos Only fans.

La autoridad reguladora ejecuta así el decreto que obliga a los operadores de sitios web y plataformas que distribuyen contenido pornográfico a verificar la edad de la mayoría de sus usuarios y que establece los procedimientos técnicos para garantizar un control efectivo de la edad, sustituyendo el sistema de autocertificación vigente hasta la fecha.

Este procedimiento se aplicará a todos los portales accesibles desde Italia, incluso si tienen su sede en el extranjero, y otorga a los operadores un plazo de seis meses para cumplir con las nuevas disposiciones.

El sistema que aplicarán se basa en un modelo de verificación digital confiado a terceros certificados, que garantiza la separación entre la persona que verifica la edad y el sitio web que proporciona el contenido. De esta forma, la verificación de edad no implica la comunicación de datos personales al portal visitado.

Cada sesión de acceso es independiente de la página web para evitar la reutilización de datos y garantizar la máxima seguridad.

La Agcom realizará controles periódicos para verificar la correcta implementación de las normas y el funcionamiento adecuado de los sistemas de acceso. En caso de incumplimiento, se podrá bloquear el acceso a los sitios que no cumplan con la normativa.

La medida establece un sistema de sanciones progresivas para los operadores que incumplan la nueva normativa. En los casos más graves, Agcom podrá ordenar el bloqueo temporal o permanente de los sitios web accesibles desde Italia.