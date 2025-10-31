Los reyes de España realizarán su primer viaje de Estado a China del 11 al 13 de noviembre

Felipe VI y la reina Letizia viajarán acompañados por los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de Economía, Carlos Cuerpo.

Con este viaje se culmina la celebración del 20 aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre España y China, una ocasión con la que se quieren seguir estrechando los "profundos" lazos entre ambos países, según Exteriores.

Los reyes serán recibidos oficialmente por el presidente chino, Xi Jinping, y su esposa, con una ceremonia oficial de bienvenida el miércoles 12 en la capital china.

Felipe VI mantendrá también encuentros con el primer ministro, Li Qiang, y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, los reyes mantendrán una intensa agenda económica y cultural con dos reuniones empresariales, primero en Chengdú y luego en Pekín.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este viaje de los reyes se produce siete años después de la visita de Estado del presidente Xi Jinping a España, en noviembre de 2018.