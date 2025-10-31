Manuel Adorni, portavoz de Milei, reemplazará a Guillermo Francos como jefe de Gabinete

Según un comunicado de la Presidencia, Javier Milei aceptó la renuncia de Francos, sobre quien señaló que “ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno”.

La designación de Adorni, explicó el texto, “responde al resultado de las elecciones” legislativas del pasado domingo, en las que el oficialismo se impuso con más del 40 % de los votos, y a la “necesidad de renovar el diálogo político” para impulsar reformas estructurales en la segunda mitad de su mandato.

Adorni agradeció a Milei su nueva designación y precisó que su prioridad será "profundizar las reformas estructurales" que planea impulsar el Ejecutivo.

Francos por su parte, explicó a través de X que su renuncia tiene por objetivo que Milei pueda impulsar "sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre".

El ministro había integrado el equipo gubernamental de Milei desde su asunción en diciembre de 2023 en el rol de ministro del Interior, y en junio de 2024 había integrado la función de jefe de Gabinete para suceder a Nicolás Posse.

En septiembre de este año, Milei decidió transferir el Ministerio de Interior a Lisandro Catalán, hasta entonces vicejefe de Gabinete y mano derecha de Francos, en busca de mejorar el vínculo con los gobernadores de las provincias argentinas.

En sus últimas acciones de gestión, Francos y Catalán habían propiciado la reunión de Milei con 17 gobernadores, en un intento por recomponer los lazos tras meses de una tensa campaña electoral.

Pese al abultado triunfo que obtuvo el pasado domingo y el fortalecimiento de su representación en ambas Cámaras del Congreso, el Gobierno necesitará del apoyo de los mandatarios provinciales para asegurar las reformas impositiva, laboral y previsional que busca aprobar este año.

Las renuncias de Francos y Catalán siguen a la salida, la semana pasada, del ahora excanciller Gerardo Werthein, y a ellas se sumarán las de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y del titular de Defensa, Luis Petri, que asumirán a partir del 10 de diciembre las bancas en el Congreso que obtuvieron en los comicios del domingo.