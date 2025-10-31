Milei viaja nuevamente a EE.UU. para participar de un foro junto Trump, Messi y Machado

Buenos Aires, 31 oct (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará la próxima semana a Estados Unidos para participar como orador en el 'America Business Forum' en Miami, en el que también participarán su homólogo estadounidense, Donald Trump, la opositora venezolana María Corina Machado, y el futbolista argentino Lionel Messi, entre otras figuras internacionales.