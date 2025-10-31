Reportan más de 1.300 derrumbes totales de viviendas en Cuba por el impacto de Melissa

Hasta ahora se reportan además un total de 16.464 viviendas con afectaciones, de ellas 1.142 con daños parciales, según informó el director del Frente de Proyectos del Micons, Ricardo Guardia, en la televisión estatal.

Asimismo añadió que en el inventario inicial de los estragos a la vivienda se ha registrado la pérdida de 5.279 techos -de manera total- y otros 8.666 con destrozo parcial.

El funcionario afirmó que "todos los casos van a ser atendidos" y explicó que se habilitará la venta de materiales para la reconstrucción de los inmuebles afectados.

Con ese fin dijo que se activó la producción de tejas para techos y que se destinarán 1.000 toneladas de cemento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El huracán Melissa tocó tierra en Cuba en la madrugada del miércoles con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson y cruzó su extremo oriental durante unas siete horas con fuertes vientos de hasta 200 kilómetros por hora, intensas lluvias y una severa marejada ciclónica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sus azote directo afectó a las provincias del extremo oriental Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Guantánamo, donde dejó también estragos en los servicios eléctrico, las telecomunicaciones, roturas en las vías y puentes, así como comunidades aisladas por las inundaciones ocasionadas por las crecidas de los ríos.

Hasta ahora el Gobierno cubano no ha ofrecido una evaluación de los daños por el golpe de Melissa, en tanto los medios oficiales han ido reportando las múltiples afectaciones a las infraestructuras públicas, la agricultura y los rescates de personas que quedaron atrapadas en zonas inundadas.