Rusia estrecha los cercos en Pokrovsk y Kúpiansk y arrasa el sistema energético ucraniano

"En las cercanías de la ciudad de Kúpiansk (...) los grupos de asalto continuaron aniquilando la agrupación del Ejército ucraniano cercada", señaló el mando militar ruso en su parte semanal publicado en Telegram.

Defensa puntualizó que unidades rusas llevan a cabo "la limpieza" de dos localidades ubicadas en la zona del cerco de Kúpiansk.

El Ejército ruso repelió la víspera en este sector del frente el intento de militares de la 14 Brigada motorizada ucraniana de romper el cerco cruzando el río Oskol con ayuda de cuatro lanchas.

En total, durante la semana, las fuerzas rusas abortaron seis intentos enemigos de romper el cerco y tres de retomar el control de un vado en este río.

En Pokrovsk, donde las tropas rusas habrían rodeado a varios batallones ucranianos, continuaron su avance junto a la estación de trenes.

En este sector del frente, los soldados rusos repelieron cuatro intentos enemigos de desbloquear sus posiciones.

A su vez, las localidades tomadas por Moscú en la última semana en las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk están ubicadas prácticamente en línea al nordeste de Huliaipole, un importante bastión ucraniano que las fuerzas rusas también pretenden rodear por el sur, este y norte.

"Las Fuerzas Armadas lanzaron un ataque masivo y cinco combinados con armas de largo alcance de emplazamiento terrestre, aéreo y naval, así como drones de asalto", señaló el mando militar ruso.

Según Defensa, los ataques destruyeron "empresas de la industria militar de Ucrania e instalaciones energéticas que garantizaban su funcionamiento; infraestructura de transporte, trenes usados para el transporte de armamento y equipamiento del Ejército ucraniano; aeródromos militares, arsenales".

El Ejército ruso también atacó "talleres de ensamblaje de misiles de crucero Flamingo y drones de largo alcance, almacenes de drones náuticos, emplazamientos temporales de las fuerzas ucranianas y de mercenarios extranjeros".