Altos cargos rusos inspeccionan tropas que combaten en zona de Pokrovsk

Según informó el propio Pushilin en Telegram, los funcionarios departieron con los comandantes y soldados rasos que luchan en ese sector del frente.

Pushilin aseguró que las fuerzas rusas, incluidas las que combaten en Pokrovsk, continúan su avance, "haciendo retroceder al enemigo".

Durante la visita, fueron repartidas condecoraciones para los militares que destacaron en combate, agregó.

La visita de los altos cargos rusos se produce en un momento en el que Ucrania anunció un contraataque en Pokrovsk para expulsar a las tropas rusas que lograron infiltrarse en el bastión.

Kiev negó previamente las declaraciones de Moscú sobre la eliminación de once efectivos de sus fuerzas especiales en la zona.