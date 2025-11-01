Cinco gazatíes muertos y 9 heridos por Israel desde el jueves, pese al alto el fuego

Con ellos, aumentó a 226 el total de muertos desde el inicio del alto el fuego el pasado día 10, a los que se suman cerca de 600 heridos, la mayoría el pasado 28 de octubre cuando Israel comenzó de nuevo a bombardear el enclave durante unas 16 horas, matando a 104 personas, casi la mitad niños.

La denominada 'Línea Amarilla', donde las tropas israelíes se han retirado de forma parcial en el marco del acuerdo de alto el fuego, aísla ciudades palestinas enteras en el norte de la Franja de Gaza, como Beit Hanoun, Beit Lahia y Yabalia, así como Rafah y Abasan al Kabira en el sur, entre otras.

Cuando palestinos se acercan a este perímetro donde se apostan las tropas, que no está delimitado en su totalidad pero que en algunas zonas mantiene bloques amarillos cada 200 metros, suelen recibir disparos del Ejército israelí, que automáticamente les considera una amenaza.

El número de muertos desde octubre de 2023 ascendió así a 68.858 y a 170.664 el de heridos, muchos con lesiones de por vida y amputaciones.

Entre ellos hay más de 20.000 niños y más de 2.000 familias exterminadas en su totalidad, según el registro civil gazatí.

Además, el Ministerio confirmó haber recuperado 499 cadáveres desde el inicio de la tregua, mientras que miles más siguen bajo las toneladas de escombros causadas en esta ofensiva bélica israelí que tanto una comisión independiente de la ONU, como expertos y numerosos países consideran un genocidio.