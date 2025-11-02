Familia de periodista venezolano introduce habeas corpus tras 84 horas de su desaparición

La familia dijo que, luego de tres días, todavía no se tiene información oficial sobre el paradero de Camargo, así como de "su situación jurídica ni sobre el lugar donde se encuentra", por lo que considera que está en "desaparición forzada".

Asimismo, subrayó que el habeas corpus -que se introduce para solicitar que un detenido sea presentado ante tribunales- debe "resolverse con prioridad y sin demoras", como establece la legislación venezolana, que también señala, añadió la familia, que esto debe ocurrir en "un máximo de 96 horas desde su presentación (la del recurso)".

"Reiteramos nuestra profunda preocupación por la desaparición forzada de Joan y exigimos su inmediata liberación, así como el respeto a sus derechos humanos y el cumplimiento de las garantías constitucionales y legales que le protegen", manifestó.

La familia del periodista aseguró el viernes que recorrió seis centros de detención en Caracas, pero en todos negaron tenerlo en custodia.

De momento, ni el Gobierno ni la Fiscalía han reportado el arresto. De confirmarse que se trata de una detención, el número de periodistas y trabajadores de la prensa encarcelados en Venezuela ascendería a 23, según informó a EFE el SNTP.

Este domingo, la ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela afirmó que en el país "informar sigue siendo una labor castigada" y por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como "crímenes contra periodistas", así como "sancionar a los responsables" y "garantizar" que "estas violaciones" no se repitan.