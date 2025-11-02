Israel confirma la muerte de cuatro de Hizbulá y dice que están "jugando con fuego"

El ataque se produjo este sábado y en él fueron asesinados un oficial de apoyo logístico de la fuerza Radwan, la unidad de élite de Hizbulá, junto a otros tres milicianos de esta unidad, según un comunicado castrense que no identificó a las víctimas.

Los bombardeos israelíes se han intensificado recientemente contra el sur y este del Líbano, donde causaron 16 muertos solo en la última semana de octubre. El pasado jueves, tropas israelíes realizaron incluso una incursión terrestre, lo que llevó al presidente libanés, Joseph Aoun, a ordenar por primera vez la intervención del Ejército contra cualquier futura incursión.

Pese a ello, este mañana el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, es quien ha amenazado a el Líbano, asegurando que el gobierno libanés debe desarmar a Hizbulá y expulsarlo del sur del Líbano.

"Hizbulá está jugando con fuego y el presidente libanés se muestra reacio a actuar", añadió Katz en un comunicado. "La aplicación máxima de la ley continuará e incluso se intensificará; no permitiremos que se ponga en peligro a los habitantes del norte".

Según datos de la ONU, más de un centenar de civiles murieron en el Líbano desde la entrada en vigor del alto el fuego en noviembre de 2024, a los que se suman varios cientos más de víctimas no civiles.