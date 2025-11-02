La extrema derecha francesa aumenta su ventaja en intención de voto en las presidenciales

En el mismo, divulgado por al televisión BFMTV, tanto el candidato de la ultraderecha de Agrupación Nacional (RN), ya sea Marine Le Pen, ya sea Jordan Bardella, se sitúan en cabeza con más de un tercio de los votos en una eventual primera vuelta de las presidenciales.

El partido recibe un gran aporte de electores que en las pasadas legislativas apoyaron a otras opciones conservadoras, indica el sondeo.

Aunque por ahora su partido mantiene como candidata a Le Pen, esta se encuentra inhabilitada preventivamente por una condena por la financiación ilegal de su partido con dinero del Parlamento Europeo, sentencia que será revisada en Apelación a principios de 2026.

En caso de que se mantenga su inhabilitación y que esta fuera confirmada por el Supremo, RN ya ha asegurado que el candidato será Bardella.

El sondeo que tanto Le Pen como Bardella suben cuatro puntos su intención de voto con respecto al último efectuado por el mismo instituto en abril pasado.

El segundo candidato con más intención de voto es el ex primer ministro macronista Edouard Philippe, que sin embargo cae 5 puntos sus apoyos y se coloca en el 15,5 %.

Tras haber pedido públicamente la dimisión de actual presidente francés, Emmanuel Macron, el exjefe del Gobierno pierde la mitad del electorado macronista, señala la encuesta.

Supera por poco al izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que a sus 74 años no ha renunciado a dirigir una cuarta campaña al Elíseo y al que la encuesta otorga un 13 % de intención de voto, tres puntos más que en el anterior sondeo, empatado con el socialista Raphael Gulksman, que sube medio punto para colocarse con el 11 %.

El conservador Bruno Retailleau, por su parte, cae la misma proporción y se sitúa en el 8 %.