Los salvadoreños honran a sus difuntos en los cementerios con flores, música y desfiles

Los camposantos comenzaron a recibir a los visitantes desde la mañana, quienes se dedicaron a limpiar, pintar, decorar y enflorar las tumbas. También aprovecharon para consumir comidas típicas de esta fecha, como las "hojuelas", que son una especie de fritura que se acompaña con miel de panela.

En las cercanías de los cementerios se instalaron diversos comerciantes de comida, flores artesanales, veladoras y otros adornos con la esperanza de aprovechar la fecha de los Fieles Difuntos para generar ingresos para sus familias.

La música de mariachis y de cuartetos de guitarra también se hizo presente en esta conmemoración, en la que, a petición de las familias, se encargan de interpretar frente a las tumbas las canciones que en vida disfrutaban los fallecidos.

Las actividades de conmemoración comenzaron en la víspera con la tradición de los 'canchules', en la localidad salvadoreña de raíces indígenas Nahuizalco, donde se colocan altares de muertos a lo largo de las calles y se comparte comida con los visitantes.

Por la noche, en la capital salvadoreña se extendió la celebración con un desfile que contó con música de bandas estudiantiles y danza, en el que los participantes se maquillaron como las tradicionales 'catrinas' de la cultura mexicana.

Este desfile, al que asistieron decenas de salvadoreños, recorrió varias calles del Centro Histórico de San Salvador hasta llegar al cementerio Los Ilustres, donde se encuentran sepultados varios personajes destacados del país.