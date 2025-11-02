Miles de afganos cruzan desde Pakistán en un caos humanitario tras la "tregua condicional"

“Cientos de camiones estaban alineados, la gente desesperada por cruzar. Desde la mañana no sabemos si nos dejarán aquí en el campo o nos enviarán directamente a nuestras regiones. Nuestras mujeres y niños están angustiados”, dijo a EFE Hasher Khan, padre de una familia afgana recién repatriada.

“La situación sigue siendo dura”, lamentó.

El paso de Torkham, junto con otros cruces, fue cerrado a mediados de octubre. El cierre fue una consecuencia directa de los peores enfrentamientos fronterizos en décadas, que incluyeron ataques aéreos paquistaníes en suelo afgano y una contraofensiva talibán que dejó decenas de muertos.

El sábado, Pakistán reabrió el paso fronterizo exclusivamente para el retorno de refugiados afganos. “Ayer fueron repatriados unos 7.349 refugiados afganos y el proceso continúa este domingo”, declaró a EFE este domingo Muhammed Ayaz, agente paquistaní de la comisaría local de Landi Kotal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Khan recordó cómo, durante el cierre de la frontera, tuvo que dormir con su familia en los camiones. “Pasamos semanas allí, nuestros hijos y los enfermos se pusieron malos y sufrimos mucho”, relató.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ahora, ya con el paso reabierto, las condiciones siguen siendo extremas. “El sol nos quema durante el día y los niños tiritan de frío por la noche”, lamentó el padre afgano.

Incluso tras cruzar a Afganistán, muchos retornados permanecen retenidos durante horas o días en los puntos de registro, debido al lento proceso administrativo. Las familias esperan en campamentos improvisados o a la intemperie, sin servicios básicos.

Hamir, padre de otra familia afgana de siete miembros, explicó que las largas esperas y la incertidumbre están afectando a los retornados. “Esperamos desde ayer y aún no sabemos nuestro destino. Nos dijeron que recibiríamos ayuda tras el registro, pero los 10.000 afganis (unos 148 dólares) no alcanzan ni para un mes. ¿Cómo sobreviviremos?”, lamentó.

Esta reapertura temporal se produce tras una caótica semana de negociaciones en Turquía, que buscaron resolver esa crisis. El diálogo colapsó el miércoles y fue reanudado el jueves solo por la intervención de los mediadores.

Tras la conclusión del encuentro, los mediadores (Turquía) anunciaron la "continuación del alto el fuego", los talibanes anunciaron "futuras sesiones" y Pakistán emitió un comunicado advirtiendo que la tregua "no es incondicional" y "se reserva todas las opciones" militares.

La tensión actual se centra en la insurgencia del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Islamabad acusa al régimen talibán de dar "refugio" en Afganistán a los combatientes del TTP. Kabul niega las acusaciones, argumenta que el TTP es un "problema interno" paquistaní, y a su vez acusa a Islamabad de violar su soberanía.