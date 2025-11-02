Secuestran al esposo de la secretaria de Gobierno de un municipio del suroeste de Colombia

El hecho ocurrió cerca de la casa de Caicedo y Cardona, donde hombres armados interceptaron al empresario y se lo llevaron.

"La Alcaldía municipal de Miranda (...) rechaza de manera categórica y contundente el secuestro del señor Carlos Fernando Caicedo Duque, esposo de nuestra secretaria de Gobierno, la doctora Isabel Cristina Cardona Ceballos", señaló ese despacho en un comunicado.

La autoridad local pidió "su pronta liberación sano y salvo" y rechazó además "este y cualquier acto de violencia que atente contra la tranquilidad, la dignidad y la libertad de las personas".

En la zona donde fue secuestrado Caicedo operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional; el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, y otros grupos narcotraficantes que luchan por el control territorial.

