Ucrania informa de ataques nocturnos rusos con dos misiles y 79 drones

Los drones, entre ellos una cincuentena de kamikaze Shahed, aunque también había entre ellos aparatos no tripulados de ataque de tipo Gerbera, despegaron de las regiones rusas de Kursk, Milérovo, Oriol y Primorsko-Ajtarsk.

Según datos preliminares, las defensas aéreas lograron derribar o neutralizar 67 drones en el norte, sur y este del territorio ucraniano.

"Se registró el impacto de un misil balístico y de 12 drones de ataque en seis emplazamientos, así como la caída de fragmentos (de proyectiles) derribados en dos emplazamientos", concluyó la Fuerza Aérea.

Por su parte, los Servicios de Emergencia del Estado de Ucrania informaron de que un ataque con drones provocó un incendio en un aparcamiento de camiones en Odesa (sur) y ocasionó dos víctimas mortales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El jefe de la administración regional de Odesal, Oleg Kiper, anunció más tarde en Telegram que el incendio también ha dejado dos heridos, uno de ellos hospitalizado con quemaduras y pronóstico moderado.