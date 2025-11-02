Un joven británico detenido en uno de los ataques más graves del país en un tren a Londres

La policía británica ha descartado, tras varias horas de incertidumbre, que exista un móvil ideológico: "Nada sugiere que esto sea un incidente terrorista", ha dicho en rueda de prensa el superintendente de la Policía de Transportes, John Loveless, desde la estación de Huntingdon (norte de Inglaterra) donde ocurrieron los hechos.

Otro británico de 35 años, que había sido arrestado en un primer momento, ha sido puesto en libertad este domingo al demostrarse que no estaba implicado en el ataque, según la policía.

Un empleado de la compañía LNER, que operaba el tren, se encuentra en peligro de muerte después de que intentase "de forma heroica" oponerse al ataque, indicó la policía británica, que señaló que su actuación "salvó muchas vidas".

Cinco de los diez heridos en el ataque han sido ya dados de alta en el hospital donde fueron atendidos.

El ahora detenido atacó, aparentemente de forma aleatoria, a personas a bordo de un tren que iba repleto de pasajeros un sábado por la noche y que cubría la línea entre Doncaster y la estación de King´s Cross, en el norte de Londres.

El detalle de que se trate de un varón británico es muy importante en un país donde crece la retórica antiinmigrantes, asociada a los casos de inseguridad en incidentes parecidos: el pasado lunes, un refugiado afgano mató a cuchilladas a un hombre que paseaba a un perro en una zona del oeste de Londres.

La Policía aún no ha aclarado los motivos que le llevaron a cometer uno de los ataques más graves que se recuerdan en el país en los últimos años.

Por ello, el dirigente policial animó a los ciudadanos a llamar a dos números de teléfono para aportar detalles "por pequeños que parezcan" que ayuden a esclarecer los hechos.

Los testigos han descrito escenas dantescas de un baño de sangre a bordo de los vagones: "Había sangre por todas partes, fue una escena horrible, muy violenta. Era como salida de una película, no parecía real", dijo un testigo al diario The Sun.

El ataque de ayer sembró la alarma porque se suma a numerosas agresiones similares en los últimos años: la agencia británica Press Association recoge hoy al menos diez ataques a puñal desde 2013 en distintos puntos del territorio británico -excluidas las reyertas entre bandas-, de las que al menos ocho tenían una clara motivación terrorista.

De ellos el más fresco en la memoria es el del pasado lunes, cuando un afgano que gozaba de estatuto de refugiado desde 2022 atacó aparentemente sin motivo a tres personas, matando a una de ellas. El incidente volvió a poner en el punto de mira la supuesta negligencia del sistema británico a la hora de conceder asilo o refugio.

El diario The Times apunta hoy que muchos solicitantes de asilo están abusando de la legislación británica al asegurar haber sido víctimas de "tráfico de personas", un hecho que por sí solo ya garantiza el asilo, y asegura que la nueva ministra de Interior, Shabana Mahmood, planea poner fin a esta brecha legal.

El pasado 2 de octubre, un hombre británico de origen sirio atacó a puñaladas a los asistentes a una sinagoga de Manchester y mató a dos de ellos, antes de ser abatido por la policía.

El agresor, identificado como Jihad al-Shamie, había ingresado en territorio británico siendo niño y adquirió la nacionalidad en 2016.

La presunta negligencia de las autoridades a la hora de conceder el asilo o la nacionalidad está siendo oportunamente explotada por el partido que más crece en los sondeos de opinión, el ultraderechista Reform UK, del polémico Nigel Farage, y está llevando a los partidos tradicionales, incluso al laborista, a endurecer la retórica contra la inmigración.