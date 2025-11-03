Filipinas evacúa a miles de personas y ordena el cierre de colegios por el tifón Kalmaegi

Kalmaegi, conocido en el país como Tino, gana fuerza mientras se acerca a las costas filipinas y se convirtió hoy en tifón al registrar vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de hasta 135, indica la Agencia Meteorológica de Filipinas (Pagasa).

El tifón se encontraba en la mañana del lunes a 340 kilómetros al este de la isla de Samar, en la región filipina de Visayas, donde se espera que toque tierra en la madrugada de este martes con vientos que podrían alcanzar los 165 kilómetros por hora.

La tormenta llegará acompañada de lluvias intensas que podrían provocar graves inundaciones, advierte Pagasa.

Al menos 7.000 residentes en zonas costeras de las Islas Dinagat han sido evacuados de manera preventiva, mientras los colegios y oficinas permanecerán cerrados hasta el miércoles, declaró hoy el gobernador regional Nilo Demerey al canal GMA.

En la turística isla de Siargao, las autoridades locales también ordenaron la evacuación de la población en zonas costeras y han prohibido las actividades turísticas y la pesca, apunta el portal Rappler.

La ciudad de Cebú, con cerca de un millón de habitantes, elevó hoy la alerta ante la llegada del tifón.

Se espera que Kalmaegi pierda fuerza mientras cruce el centro de Filipinas, pero vuelva a recobrar intensidad cuando cruce el mar de China Meridional hacia la parte central de Vietnam, a donde llegaría el viernes y que aún se repone de las recientes inundaciones que han dejado al menos 35 fallecidos.

Filipinas sufre unos veinte tifones y tormentas tropicales por año, especialmente en la temporada de lluvias, que suele comenzar en junio y termina en noviembre o diciembre.