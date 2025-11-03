Los analistas descartan que el BCE vaya a bajar de nuevo los tipos de interés este ciclo

La mayoría de los analistas, a los que el BCE encuesta regularmente sobre sus expectativas, prevén que la entidad monetaria mantendrá los tipos de interés a los depósitos bancarios en el 2 % hasta entrado el 2028.

El BCE subirá las tasas de interés hasta el 2,25 % en el segundo trimestre de 2028, según los pronósticos actuales de los analistas, publicados este lunes.

El BCE realizó la encuesta entre el 13 y el 15 de octubre, antes de su reunión de política monetaria del 30 de octubre, en la que mantuvo los tipos de interés en el 2 %.

Antes de la reunión de política monetaria de septiembre los analistas pronosticaron que el BCE bajaría sus tipos de interés de forma moderada en marzo de 2026.

Asimismo, los analistas prevén que la zona del euro crecerá en el cuarto trimestre de este año un 0,2 % con una inflación del 2 %.

El crecimiento será en el primer trimestre de 2026 del 0,3 % con una inflación del 1,7 %.

La inflación se situará por debajo del 2 % hasta finales de 2026, es decir por debajo del objetivo del BCE, según los pronósticos de los analistas.