Merz señala que la guerra civil en Siria ha terminado y no hay motivo para dar asilo

"La guerra civil en Siria ha terminado, ya no hay motivos para solicitar asilo en Alemania" y, por lo tanto, podemos comenzar con las repatriaciones", dijo Merz en una rueda de prensa junto al primer ministro del norteño estado federado germano de Schleswig-Holstein, Daniel Gunther.

"Este país necesita ahora toda la fuerza, sobre todo la de los sirios, para reconstruirlo. Y por eso seguramente habrá muchos que regresen al país desde Alemania por iniciativa propia", respondió Merz en alusión a Siria ante las preguntas de periodistas sobre las últimas declaraciones que hizo Wadephul sobre el regreso de los nacionales sirios a su país.

En una reciente visita a Damasco, Wadephul mostró sus dudas de que el regreso de sirios a su país se produjera voluntariamente debido al nivel de destrucción que el jefe de la diplomacia germana pudo constatar.

"Aquí realmente casi nadie puede vivir dignamente", dijo Wadephul al visitar uno de los barrios de Damasco destruidos durante la guerra, según recogió la televisión pública 'ARD'.

Sin embargo, el conservador Merz apuntó que en su Ejecutivo saben "que una gran parte de los sirios también quiere regresar, lo cual vamos a promover, y también vamos a ayudar al país a que esto se haga rápidamente".

El canciller también aludió a que su ministro del Interior, Alexander Dobridt, trabaja actualmente para posibilitar la expulsión de Alemania de los nacionales de Siria que hayan cometido delitos en suelo germano.

"El ministro del Interior está trabajando en ello y, para que esto tenga un éxito duradero, queremos colaborar en la estabilización del país", apuntó Merz, quien dijo que ha invitado al presidente sirio, Ahmed al Sharaa, a visitar Alemania.

Las deportaciones de delincuentes sirios a su país desde Alemania es un tema que, según el canciller, ambos líderes ya han podido abordar.