Un tren descarrilla en el noroeste de Inglaterra sin provocar heridos

Alexander dijo que se trata de "un suceso grave", que atienden la Policía y los servicios de emergencia, pero precisó que de momento "no se ha informado de bajas", mientras los pasajeros son trasladados a una zona segura.

El Servicio de Ambulancias del Noroeste (NWAS) señaló por su parte que ha enviado a un equipo al lugar de los hechos y "evalúa la situación", con la prioridad de "atender a quienes lo necesiten lo antes posible".

Las autoridades de transporte indicaron que el descarrilamiento ocurrió entre las localidades de Penrith y Oxenholme, lo que afecta a los trenes que van de las ciudades de Carlisle y Preston.

La compañía ferroviaria Avanti West Coast, que gestiona la línea, avisó a los pasajeros de que todas las líneas al norte de Preston "están bloqueadas" y el servicio permanecerá alterado durante todo el día.

