Wall Street comienza noviembre en verde gracias al empuje de Amazon y Nvidia

El selectivo S&P 500 finalizó con un aumento del 0,17 % o 11,77 puntos, alcanzando las 6.851,97 unidades, mientras que el Dow Jones de Industriales perdió 226,19 puntos o un 0,48 % para terminar en 47.336,68 enteros.

Por su parte, el índice tecnológico Nasdaq ganó 109,766 puntos o un 0,46 % para finalizar en 23.834,72 unidades.

Nvidia fue uno de los protagonistas de la jornada, con una subida del 2,17 % después de anunciar licencias de exportación de chips a Emiratos Árabes Unidos y pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que no permitirá que la empresa venda a China sus componentes más avanzados.

La tecnológica aseguró que obtuvo la licencia en septiembre y que es la primera empresa bajo la Administración estadounidense de Trump en obtener ese tipo de permiso, en un momento en el que Washington está tratando de estrechar lazos con Abu Dabi para contrarrestar la influencia de China en este sector en Oriente Medio.

Según algunos analistas, estos chips avanzados de Nvidia son "cruciales" para que Emiratos pueda convertirse en un actor global importante en el campo de la inteligencia artificial (IA).

No obstante, Trump había asegurado el domingo durante una entrevista con la cadena CBS que los chips Blackwell, los más avanzados de Nvidia, estarán "reservados para empresas estadounidenses" y que "no llegarán a China ni a nadie".

Mientras, Amazon logró un 4 % después de conocerse que OpenAI ha llegado a un acuerdo con la tecnológica para acceder a infraestructura de la compañía por 38.000 millones de dólares, con el fin de acelerar y hacer más eficientes tareas de IA.

En concreto, esta alianza proporcionará "infraestructura de primer nivel" de la plataforma en la nube Amazon Web Services (AWS) para la IA de OpenAI, según un comunicado divulgado este lunes por Amazon.