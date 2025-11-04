Bad Bunny y Karol G se suman a las actuaciones de los Latin Grammy 2026

Los Ángeles (EE.UU.), 4 nov (EFE).- La estrella puertorriqueña Bad Bunny, la colombiana Karol G y los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso se suman a los artistas que actuarán en la ceremonia de los Latin Grammy 2026, informó este martes la Academia Latina de la Grabación en un comunicado.