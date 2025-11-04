CICR: Las hostilidades en Sudán del Sur dejan casi 450.000 desplazados en lo que va de año

"El recrudecimiento de los combates en Sudán del Sur obligó a más de 445.000 personas a huir de sus hogares en 2025, lo que agravó una de las crisis humanitarias más prolongadas del mundo. Con la ayuda humanitaria en drástica disminución y los servicios esenciales al límite de su capacidad, las familias se enfrentan a crecientes dificultades e incertidumbre", dijo el CICR en un comunicado.

Por su parte, la jefa de la delegación de la organización humanitaria en Sudán del Sur, Florence Gillette, destacó en la nota que "en todo el país los civiles son los más afectados por los conflictos y la violencia. Huyen, intentan reconstruir sus vidas y se ven obligados a huir de nuevo".

Según la Comisión de Derechos Humanos en Sudán del Sur, las hostilidades se llevan intensificando desde marzo de 2025, cuando el Ejército Blanco, una milicia originalmente vinculada a la oposición armada, atacó una guarnición gubernamental.

A raíz de este hecho, el Gobierno de transición sursudanés -el país aún no ha celebrado elecciones desde que se independizó de Sudán en 2011- detuvo al principal líder de la oposición, Riek Machar, en el cargo de vicepresidente desde su regreso del exilio tras la firma del acuerdo de paz revitalizado de 2018.

Ese acuerdo puso fin a una guerra civil iniciada en 2013 por diferencias en la preparación de los comicios y la elección del presidente entre los grupos que habían luchado por la independencia del país de Sudán.

Este contexto ha propiciado una escalada de violencia en Sudán del Sur a la que, como señala el CICR, se suman las inundaciones masivas derivadas de la crisis climática, que dejaron más de un millón de afectados el mes pasado, y la crisis de refugiados que tiene lugar en la vecina Sudán desde el comienzo de la guerra en abril de 2023.

De acuerdo con la ONU, Sudán del Sur cuenta en la actualidad con cerca de 2,6 millones de desplazados, un país que durante 2024 alcanzó una tasa de pobreza del 92 %, según el último informe del Banco Mundial.