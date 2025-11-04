El guyanés Muhammad Ibrahim es elegido como director general del IICA

El IICA informó en un comunicado que Ibrahim fue elegido por la mayoría de los ministros de Agricultura de las Américas, durante la vigésima tercera reunión ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), máximo órgano de gobierno del IICA, que se celebró en Brasilia.

"Trabajaremos con todas las naciones del continente americano para forjar un horizonte de cooperación. Me siento honrado y agradecido por haber sido elegido para liderar esta gran institución. Reconozco el notable trabajo realizado por el director general Manuel Otero", afirmó Ibrahim.

El guyanés, exdirector de Cooperación Técnica del IICA y exdirector general del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), relevará en el cargo, a partir del próximo 15 de enero, al veterinario argentino Manuel Otero, quien dirige la institución desde 2018.

Ibrahim es un ingeniero agrónomo con amplia experiencia en gestión internacional que dedicó 35 años de su carrera a la construcción de redes para aumentar la productividad y la resiliencia del sector agrícola en las Américas, detalló el IICA.

El nuevo director general, quien superó en la elección al uruguayo Fernando Mattos, asumirá su cargo el próximo 15 de enero durante una ceremonia que se realizará en la sede central del IICA, en San José, Costa Rica.