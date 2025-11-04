El independiente Cuomo pide a los neoyorquinos que voten y asegura que Trump no lo apoya

Cuomo, exgobernador de Nueva York, se enfrenta a Mamdani y al republicano Curtis Sliwa, que se enfrentan en unas elecciones sobre las que ha opinado hasta el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha calificado a Mamdani de "comunista" e incluso ha pedido el voto por Cuomo.

Al depositar su voto, Cuomo aseguró que una alta participación lo favorecería y calificó la votación como "la elección más importante de mi vida", dando a entender que decidiría el futuro de la ciudad y del Partido Demócrata, recoge The New York Times.

Cuando se le preguntó sobre el supuesto respaldo de Trump, Cuomo intentó cambiar de tema: "El presidente no me apoya. Se opone a Zohran", dijo, según el periódico.

Entretanto, el candidato pidió a los neoyorquinos que salgan a votar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"¡Juntos perseveramos y juntos ganaremos!", publicó Cuomo en la red social X, en busca de una alta participación que le ayude a dar la vuelta en las encuestas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuomo también afirmó en las últimas horas que "Nueva York necesita a alguien que pueda hacerle frente a Donald Trump, que pueda conseguir los fondos que Nueva York merece y que pueda asegurar que la Guardia Nacional no venga a Nueva York".

"Y yo puedo hacerle frente a Trump. Él arrasará a Mamdani como un cuchillo caliente cortando mantequilla", dijo, recoge Fox News.

Según los sondeos más recientes, Mamdani sigue liderando la intención del voto con un 46,1 % y aventaja en 14,1 puntos a Cuomo, con una intención de voto del 31,8 %. Sliwa se queda con el 16,3 %.

Mientras, una nueva encuesta de Atlas Intel también coloca al demócrata con ventaja pero con menos puntos sobre Cuomo, de 43,9 % frente a un 39,4 %, y Sliwa, que aspira por segunda ocasión consecutiva, acumula un 15,5%, recogió ayer la cadena CBS.

Mamdani, que se perfila como ganador, ha estado en boca de todos desde que venció en las primarias al veterano Cuomo pese a su corta experiencia como asambleísta estatal, y cuya orientación socialista ha suscitado recelo entre los líderes del partido y los moderados.

El presidente, Donald Trump, ha calificado a Mamdani de "comunista" e incluso ha pedido el voto por Cuomo, cuya campaña ha recibido una lluvia de millones de varios magnates, tanto demócratas como republicanos.

Mamdani, de 34 años, y que se puede convertir en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y también en el primero musulmán, ha recaudado una fracción de los fondos electorales de Cuomo pero, en cambio, ha inspirado a la población joven, que se ha convertido en un ejército de voluntarios para su campaña.