Fondo noruego votará en contra de paquete salarial para Musk en Tesla

El fondo noruego, que posee un 1,1 % de las acciones de Tesla, se mostró preocupado por el tamaño de la compensación, que asciende a un billón de dólares, y los riesgos asociados.

"Aunque apreciamos el valor significativo creado durante el rol visionario del señor Musk, estamos preocupados por el tamaño total de la compensación y la falta de mitigación del riesgo clave vinculado a una persona, consistente con nuestra postura sobre la compensación ejecutiva", informó en un comunicado.

El fondo, que coloca los ingresos del gas y del petróleo de este país nórdico en el extranjero y tiene un valor de unos 2 billones de dólares, señaló que seguirá buscando el "diálogo constructivo" con Tesla sobre este y otros asuntos.

El fondo noruego ya votó en contra de los paquetes salariales a Musk en 2018 y en 2024.

La presidenta del consejo de administración de Tesla, Robyn Denholm, había advertido hace unos días a los accionistas que Musk podría abandonar la empresa si no se le concede en total un billón de dólares en acciones.

Denholm, que aprobó el histórico paquete de compensación junto con el resto del consejo de administración, señaló en una carta a los accionistas dada a conocer este lunes que la pérdida de Musk supondría la pérdida de miles de millones de dólares en capitalización bursátil.

Los accionistas de Tesla tienen hasta la medianoche del 5 de noviembre para votar la propuesta de cara a la junta anual de accionistas que se celebrará el 6 de noviembre.

El consejo de administración que preside Denholm propone que Tesla compense a Musk por cada uno de los 12 objetivos establecidos y que, en conjunto, supondría la entrega de opciones sobre acciones valoradas en estos momentos en un billón de dólares.