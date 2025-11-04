Juan Carlos I dijo a Bush que Zapatero "se equivocó" por su actitud "antiestadounidense"

"'Pido disculpas por la actitud de Zapatero. Ha cometido un error político cuando era secretario general del Partido Socialista (y líder de la oposición). Pero ello no debe dañar la relación entre los dos países, que es una relación fundamental", cuenta Juan Carlos I, en uno de los capítulos dedicados a su acción diplomática dentro de su libro de memorias 'Reconciliación'.

El monarca se había dirigido así a George W. Bush y a su padre, el también expresidente de EE.UU. George Bush, durante un "encuentro informal" en el rancho tejano de ambos a finales de 2004, cuando Zapatero llevaba algo más de medio año al frente del Ejecutivo español.

"Todos sabemos cómo la bandera es sagrada para ellos (los estadounidenses). Esa afronta de mostrar públicamente su antiamericanismo (el de Zapatero cuando estaba en la oposición) me pareció desproporcionado", lamenta el monarca.

Gracias a esa comida, el rey estima que las tensiones entre ambos países decayeron.

"Fue así que obré por el deshielo de las relaciones bilaterales entre nuestros dos países, desbloqueando una situación de crisis. Sin mi intervención, las tensiones se habrían agravado con toda seguridad", agrega el soberano, quien asegura que había avisado a Zapatero de la reunión.

El rey emérito explica además que el contexto era desfavorable para España, pues el propio Zapatero, al poco de ganar las legislativas de 2004, había anunciado la retirada de las tropas españolas desplegadas en Irak bajo el mandato de la OTAN.

"La relación entre Washington y Madrid estaba bajo mínimos", asevera el monarca.