La Bolsa de Londres sube un 0,14 % gracias a metalúrgicas y tecnológicas

El índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 13,59 puntos, hasta los 9.714,96, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- bajó un 0,51 %, o 113,41 puntos, hasta los 21.995,48.

Las ganadoras de la sesión fueron la metalúrgica y energética Metlen Energy & Metals, que creció un 3,65 %, seguida de la compañía de tecnología médica ConvaTec Group, que sumó un 2,60 %, y la inversora de edificios Land Securities Group, que ganó un 2,03 %.

Al otro lado de la balanza, cerraron en números rojos el minorista de ropa y calzado deportivo JD, que cedió un 4,75 %, junto a la firma de moda de lujo Burberry Group, que cayó un 3,83 %, y la casa de apuestas y juegos de azar Entain, que perdió un 3,45 %.