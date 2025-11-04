La ONU advierte de que más de 7,5 millones de sursudaneses sufrirán hambre severa en 2026

Según el análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés), elaborado por varias agencias de la ONU, más de la mitad del país afrontará niveles de emergencia que van desde la fase 3 (“crisis”), cuando las familias apenas logran alimentarse recurriendo a medidas extremas, hasta la fase 5 (“catástrofe” o "hambruna"), en la que parte de la población carece totalmente de comida y se registran muertes por inanición.

El informe indica que unas 28.000 personas en los condados septentrionales de Luakpiny/Nasir y Fangak ya se encuentran en esa situación extrema correspondiente a la fase 5 y advierte de que el sur de Luakpiny/Nasir podría caer en hambruna si continúan los combates, las inundaciones y los brotes de enfermedades.

El documento prevé, además, que más de dos millones de niños menores de cinco años sufrirán desnutrición aguda entre abril y julio de 2026, mientras que otros 2,1 millones de menores y 1,1 millones de madres están en riesgo de malnutrición severa por desplazamientos, falta de acceso a la ayuda humanitaria y la propagación del cólera.

"El hambre que estamos presenciando en Sudán del Sur se debe en parte a la interrupción de las temporadas agrícolas y de los sistemas agroalimentarios por el conflicto", señaló la representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el país, Meshack Malo. "Alcanzar una paz duradera y revitalizar estos sistemas es esencial para acabar con el hambre", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el país, Mary-Ellen McGroarty, calificó la tendencia de "alarmante" y señaló que en las zonas donde ha prevalecido la paz y se ha permitido el acceso humanitario "las comunidades han comenzado a dar los primeros pasos hacia la recuperación".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las agencias de la ONU advirtieron de que la inseguridad, los saqueos, las malas carreteras y las inundaciones impiden la llegada de ayuda, dejando a comunidades enteras aisladas durante meses. "La ventana para actuar se está cerrando rápidamente y el momento de responder es ahora", subrayaron.