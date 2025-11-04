La plataforma sueca Spotify obtiene un beneficio de 899 millones en el tercer trimestre

Spotify, con sede en Estocolmo y cotización en la bolsa neoyorquina de Wall Street, aumentó su facturación un 12 % interanual hasta 4.272 millones.

La ganancia operativa fue de 582 millones, un 28 % más, según el balance, que no incluye datos del acumulado.

La firma sueca contaba a 30 de septiembre pasado con 713 millones de usuarios activos mensuales, un 11 % más, y el número de suscriptores "prémium" subió un 12 % hasta 281 millones.

"Nuestro negocio tiene buena salud. Tenemos las herramientas que necesitamos -fijación de precios, innovación de productos, apalancamiento operativo- para lograr tanto crecimiento en la facturación como expansión de beneficios", señaló en un comunicado el fundador y consejero delegado de Spotify, Daniel Ek.

Spotify prevé una facturación de 4.500 millones y un beneficio operativo de 620 millones para el último trimestre del año, en el que espera alcanzar los 745 millones de usuarios activos y los 289 millones de suscriptores "prémium".