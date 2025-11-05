Argentina admite un millonario proyecto portuario al régimen de incentivo a la inversión

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, informó que el comité evaluador del RIGI aprobó la incorporación al régimen del proyecto para una terminal portuaria en Timbúes (provincia de Santa Fe, centro del país), sobre el río Paraná, donde se ubican los principales puertos de exportación agroindustrial de Argentina.

El proyecto, que prevé una inversión de 277 millones de dólares, pertenece a la empresa Terminales y Servicios.

Con su admisión al RIGI, el proyecto tendrá acceso a varios beneficios impositivos y estabilidad por 30 años, entre otras ventajas.

"Con una inversión de 277 millones de dólares, podrá almacenar fertilizantes, minerales de hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles, fortaleciendo la hidrovía del Paraná y su rol clave para el agro y la industria argentina", resaltó el ministro.

Según precisó Caputo, el proyecto de Timbués es el noveno proyecto admitido al RIGI, con proyectos de inversión aprobados hasta ahora por un total de 24.800 millones de dólares.