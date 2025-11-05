Armenia tacha de histórica primera importación de grano ruso por Azerbaiyán en 35 años

"La paz es cuando el grano ruso se importa a Armenia por ferrocarril a través de Azerbaiyán. Eso es la paz. Esto es, sin exagerar, un acontecimiento histórico. La última vez que esto ocurrió fue en 1991-1992", dijó Rubinián en una comparecencia de prensa en Ereván.

El vice primer ministro armenio, Mguer Grigorián, afirmó a su vez que "en estos momentos, un tren que transporta grano desde Rusia a Armenia ya está pasando por Azerbaiyán en dirección a Georgia", país con el que Armenia comparte frontera.

El pasado mes de octubre el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, levantó todas las restricciones al tránsito de mercancías en dirección a Armenia, que se llevará a cabo a través de Georgia mientras no se restablezcan las comunicaciones directas entre ambos países.

En respuesta a la decisión de Aliyev, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, anunció la apertura del tránsito de cargas por carretera a través del territorio armenio entre Azerbaiyán y Turquía, suspendido tras el estallido de la guerra por el control del territorio de Nagorno Karabaj.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Destacó que estos pasos están dictados por las nuevas circunstancias creadas por la paz que se ha establecido entre Armenia y Azerbaiyán.