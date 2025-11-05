California aprueba la Propuesta 50 para fortalecer los escaños demócratas en el Congreso

La medida busca que hasta cinco escaños actualmente controlados por republicanos puedan pasar a manos de los demócratas.

La iniciativa supone una importante victoria para los demócratas a nivel nacional, que esperan consolidar el control de la Cámara de Representantes en 2026.

El gobernador demócrata Gavin Newsom defendió la iniciativa, presentándola como una respuesta a los esfuerzos del presidente Donald Trump para presionar a estados republicanos a redibujar sus distritos con fines políticos.

La Propuesta 50, como fue denominada, se concibió como una estrategia para contrarrestar lo que los demócratas califican de manipulación partidista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con la aprobación de los nuevos mapas, los demócratas podrían mantener hasta 48 de los 52 escaños que tiene California después de las elecciones de 2026, frente a los 43 actuales. La propuesta refleja un intento de preservar y expandir la representación demócrata en un estado clave para el Congreso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los centros de votación cerraron a las 20:00 hora local (4:00 GMT del miércoles), tras permanecer abiertos desde primeras horas de la mañana.

Se estima que unos siete millones de californianos ejercieron su derecho al voto por correo, indicó en X la secretaria de Estado Shirley N. Weber.

Esta votación ha generado críticas entre las filas republicanas, que se oponen al cambio, además de la denuncia pública del presidente estadounidense Donald Trump.

Tras la apertura de colegios, el mandatario denunció, sin pruebas, un "fraude" en el referéndum. "Todo el proceso, en particular la votación misma, está MANIPULADO", escribió Trump en su red social, Truth Social.

Los resultados preliminares reportados por medios estadounidenses contabilizan una parte significativa de los votos y anticipan la aprobación de la medida, aunque el conteo oficial continúa.