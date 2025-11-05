China relaja medidas contra 31 empresas de EEUU tras los recientes consensos comerciales

El Ministerio de Comercio recordó que las 31 compañías afectadas fueron incluidas en marzo y abril en sendas listas de control a la exportación que prohibían el envío de artículos de doble uso -aquellos susceptibles de aplicación civil y militar-.

Según el comunicado, las medidas se levantarán completamente para 15 de esas empresas a partir del 10 de noviembre, mientras que las restricciones sobre las otras 16 permanecerán suspendidas por un periodo adicional de doce meses.

La cartera indicó que los exportadores chinos que deseen vender artículos de doble uso a las compañías afectadas deberán solicitar una licencia conforme a la normativa de control de exportaciones, y que las autoridades evaluarán los permisos "de acuerdo con la ley y la regulación vigente".

Entre las empresas incluidas en los anuncios de marzo figuraban Leidos, Skydio, General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems y AeroVironment, mientras que las de abril abarcaban, entre otras, a Sierra Nevada Corporation, Edge Autonomy y Cubic Corporation.

El Gobierno chino enmarcó la medida en la implementación de los consensos alcanzados recientemente con Estados Unidos para aliviar las tensiones comerciales.

El anuncio coincide además con la decisión de Pekín de suspender durante un año un arancel adicional del 24 % sobre determinados productos estadounidenses, también efectiva el 10 de noviembre.

Ambas decisiones forman parte de la tregua comercial pactada la semana pasada por los presidentes de ambos países, Xi Jinping y Donald Trump, en Busan (Corea del Sur), que incluye rebajas arancelarias y el levantamiento temporal de algunas restricciones al comercio bilateral.