El príncipe Guillermo se reúne con finalistas del premio Earthshot en el Cristo Redentor

El príncipe fue recibido en el monumento por el alcalde de Río, Eduardo Paes, y allí conoció al arzobispo metropolitano, el cardenal Orani João Tempesta, y al rector del Santuario del Cristo Redentor, Omar Raposo, quien lo guió en una visita a la capilla ubicada bajo la monumental estatua.

También se reunió con los 15 finalistas del premio que patrocina, provenientes de diversos países, para dialogar sobre sus innovadoras soluciones ambientales y sus expectativas ante la gala de la noche.

En su paso por Río, Guillermo aprovechó para visitar lugares turísticos emblemáticos, como la playa de Copacabana, el estadio Maracaná y el cerro del Pão de Açúcar.

El príncipe de Gales concluirá su primera visita a Brasil el jueves en Belém, en donde participará de la reunión de líderes de la COP30 y pronunciará un discurso en representación de su padre, el rey Carlos III.

