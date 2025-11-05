Juzgado extiende hasta el viernes la detención de la principal exabogada militar de Israel

Un juez del Tribunal de Magistrados de Tel Aviv dictaminó que existen pruebas suficientes para prorrogar la prisión preventiva, añadiendo que Tomer-Yerushalmi es sospechosa de obstrucción a la justicia.

La policía israelí la arrestó la madrugada del lunes, junto con otro abogado militar de alto rango, después de que estuviera en paradero desconocido y tras horas de búsqueda en una playa del centro de Israel en las que se llegó a temer un suicidio.

Su detención se debe a que confesó la semana pasada, en su carta de renuncia tras haber sido suspendida de cargo, haber filtrado el vídeo al popular Canal 12 de Noticias el verano pasado.

En las imágenes se ve a cinco soldados en el campo de detención de Sde Teiman apartando a un detenido y rodeándolo con escudos antidisturbios -para impedir la visibilidad- mientras es presuntamente sodomizado con un objeto punzante. También le rompieron varias costillas y le aplicaron descargas eléctricas con un taser.

La víctima, fue devuelta a Gaza durante el actual alto el fuego, sin que le fuera tomada declaración. Cuatro de los cinco acusados, acudieron el lunes encapuchados a las puertas del tribunal pidiendo que les retiren los cargos, dictaminados el pasado febrero, de "agresión y sabotaje grupal con agravantes".

El pasado domingo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó la filtración del vídeo del "ataque propagandístico más severo" contra el Estado de Israel desde su fundación y exigió una "investigación independiente e imparcial" no contra los abusos perpetrados, sino sobre cómo sucedió la filtración.

No es el único caso de abusos en la prisión de Sde Teiman, documentados de forma sistemática por ONGs, contra prisioneros palestinos detenidos durante la ofensiva bélica de Israel en Gaza; muchos de ellos en detención administrativa, sin cargos ni juicio.