La actriz Angelina Jolie visita la ciudad ucraniana de Jersón, según medios

La visita de Jolie a esa ciudad, liberada por Ucrania en noviembre de 2022 pero que sigue siendo blanco de ataques rusos, también ha sido confirmada por el exconsejero municipal de Jersón Vitali Bogdánov, que ha publicado en su cuenta de Facebook una fotografía de la actriz en un refugio subterráneo antiaéreo.

Jolie es embajadora de buena voluntad de Unicef y en el primer año de la guerra visitó la ciudad de Leópolis, en Ucrania occidental y cercana a la frontera con Polonia.

Jersón es atacada todos los días con fuego de artillería y drones por las fuerzas rusas desde la orilla oriental del río Dniéper que baña la ciudad.

La ciudad está considerada una de las más peligrosas de Ucrania en estos momentos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy