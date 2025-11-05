La Unión Europea participará en la X edición del Festival de las Artes de Loja, en Ecuador

Este encuentro, que se llevará a cabo del 13 al 23 de noviembre, es considerado la principal cita cultural del país suramericano y uno de los festivales escénicos más destacados de la región andina, indicó la UE en un comunicado.

Bajo el lema "Una celebración conjunta", el FIAVL 2025 reunirá a diecisiete países y más de trescientas actividades en distintos espacios de la ciudad de Loja (sur), "consolidando su papel como motor de desarrollo cultural, social y económico", agrega el texto.

Este año, Chile es el país invitado de honor, y la UE se suma nuevamente con una propuesta musical "que refuerza su identidad como bloque cultural comprometido con la diversidad y la cooperación internacional".

La UE presentará al pianista y compositor letón Vestards Simkus, reconocido por su virtuosismo y trayectoria internacional, quien ofrecerá el concierto "The Most Beautiful Night, una experiencia musical que combina la técnica clásica con una profunda sensibilidad contemporánea", añade el mensaje.

El espectáculo tendrá lugar en el 'Teatro Segundo Cueva Celi', el 18 de noviembre a las 19:00 hora local (00:00 GMT), como parte de la programación internacional del festival.

El recital exhibirá el arte de las transcripciones virtuosas para piano, con obras de Schubert, Chopin, Bizet, Korngold, Kreisler, Rachmaninoff, Bach y Strauss, arregladas para piano por Liszt, Horowitz, Stefaniai, Wild, Petri y Rosenthal.

Además, el maestro Simkus interpretará su propia transcripción de una canción del compositor clásico letón Emils Darzins.

Con este espectáculo, la UE reafirma su apoyo al festival como parte de "su compromiso para fortalecer los lazos culturales con Ecuador, promover el acceso a la cultura y destacar la contribución de las industrias creativas al desarrollo sostenible", reza el escrito.