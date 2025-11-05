Padre de un rehén muerto pide a Netanyahu que permita crear una comisión de investigación

"El sacrificio de Itay no debe ser en vano y no se puede volver a la mentalidad del 6 de octubre (antes del ataque múltiple)", dijo Ruby Chen a Netanyahu, quién llamó a la familia para expresar sus condolencias.

El progenitor enfatizó la necesidad de establecer una comisión de investigación, señalando que el pueblo de Israel merece respuestas. "Respuestas para las 2000 familias enlutadas y las decenas de miles de personas heridas física y emocionalmente", añade Ruby en un comunicado divulgado por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

Netanyahu, que hasta la fecha no ha aceptado ninguna responsabilidad por el 7 de octubre, se ha opuesto de forma tajante a la creación de una comisión estatal de investigación alegando que sus pesquisas afectarían al curso de la ofensiva bélica, pero no se ha pronunciado desde el alto el fuego.

El cuerpo de Chen fue entregado por Hamás en el marco del acuerdo de alto el fuego en vigor desde el pasado 10 octubre.

Tras esta entrega las milicias palestinas mantienen los cuerpos de otros siete rehenes en la Franja, y a cambio de los 21 cuerpos ya devueltos, Israel ha entregado 285 cadáveres de gazatíes, muchos con signos de torturas e irreconocibles por sus familiares.