Rock in Rio Lisboa anuncia un 'Legends Day' encabezado por Rod Stewart en 2026

El 27 de junio, tercer día del festival, los escenarios del Rock in Rio Lisboa celebrarán "el legado y la energía atemporal de la música" reuniendo a artistas que han marcado generaciones, según anunciaron los organizadores este miércoles en Lisboa.

"El Rock in Rio Lisboa intenta llegar a todos los públicos, y queremos hablar con nuestro público rockero y con los que nos siguen desde nuestra primera edición", dijo durante la presentación la vicepresidenta ejecutiva de Rock in Rio, Roberta Medina.

La acompañaron algunos de los integrantes de bandas como Xutos e Pontapés -que han actuado en todas las ediciones del festival en la capital portuguesa-, Taxi o UHF, que formarán parte del 'Legends Day'.

Stewart subirá al escenario Mundo volviendo así al festival después de haber actuado en la primera edición del Rock in Rio, en 1985, y en el Rock in Rio Lisboa, en 2008.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Será, por tanto, un día "para volver a vivir en libertad, con diversión, y cantar las canciones de nuestra vida", concluyó Medina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los otros platos fuertes del festival, que tendrá lugar los días 20, 21, 27 y 28 de junio del próximo año con la consigna 'El mundo sería mejor si se pareciera más a Portugal', son Katy Perry y Linkin Park.

También están confirmados el brasileño Pedro Sampaio, el dúo santotomense Calema y el grupo luso NAPA, que ganó visibilidad tras haber representado a Portugal en Eurovisión este año.

El festival planea ampliar en 25.000 metros cuadrados la capacidad del recinto en esta edición, que se celebrará en el Parque Tejo.