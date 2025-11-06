El papa pide promover el diálogo ante el clamor de guerra que resuena en Europa

León XIV recibió este jueves a miembros del Comité Conjunto del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas (CCEE) y de la Conferencia de Iglesias Europeas (CEC) y observó que "si bien existen señales positivas y alentadoras de crecimiento en algunas partes de Europa, muchas comunidades cristianas se sienten cada vez más en minoría".

Por otra parte, a los obispos europeos recordó que "la situación actual incluye nuevas generaciones y personas recién llegadas con historias y expresiones culturales muy diversas" .

Y por lo tanto, afirmó que "hay muchas voces nuevas que escuchar y relatos que acoger mediante el encuentro cotidiano y relaciones más estrechas"

Y, sin olvidar, agregó "la urgencia de promover el diálogo, la concordia y la fraternidad en medio del clamor de la violencia y la guerra, cuyos ecos resuenan por todo el continente".

Durante la audiencia general de este miércoles, el pontífice estadounidense había invitado a los fieles a unirse a rezar "por todos aquellos que sufren los conflictos armados en diferentes partes del mundo".