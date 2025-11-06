Macron “más bien optimista” sobre posibilidad de aceptar acuerdo Mercosur-UE

“Soy más bien optimista, pero me mantengo vigilante porque también defiendo los intereses de Francia”, declaró Emmanuel Macron a periodistas al margen de la cumbre de jefes de Estado que precede a la COP30 en Belém, Brasil.

“Hemos sido escuchados por la Comisión (Europea), que no solo nos ha dado una respuesta positiva sobre las cláusulas de salvaguardia, sino que también ha querido brindar apoyos, en particular al sector ganadero, además de reforzar las protecciones de nuestro mercado interno con un fortalecimiento de nuestra unión aduanera”, agregó Macron.

En “las próximas semanas”, la Comisión Europea llevará a cabo un “trabajo” con el Mercosur “para que estas cláusulas sean aceptadas”, añadió.

Lea más: Comisión Europea puso fecha para firmar el acuerdo con Mercosur

Destinado a liberalizar los intercambios entre la Unión Europea, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el tratado fue acordado a finales de 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Adoptado el 3 de septiembre de 2025 por la Comisión Europea, el texto aún debe ser aprobado por los 27 países miembros antes de entrar en vigor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Macron había afirmado anteriormente en varias ocasiones que este acuerdo no era “aceptable en su estado actual”, mientras los agricultores franceses temen una “competencia desleal” de los sudamericanos.

“He sido coherente desde el principio. Dije que en su estado actual no era aceptable, por eso les digo que está siendo modificado. Y entonces, si estas cláusulas se implementan correctamente, (ya) que no existían en el acuerdo, en ese momento consideraremos que este acuerdo puede ser aceptable”, afirmó el presidente francés en Belém.

El miércoles, al término de un encuentro entre el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la presidencia brasileña indicó en un comunicado que estaban “dispuestos a firmar” el acuerdo durante la cumbre del Mercosur, el 20 de diciembre en Río de Janeiro.