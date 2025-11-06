Policía alemana investiga pintadas de esvásticas con sangre en coches

Según el comunicado difundido este jueves por la policía de Hesse, el punto de partida de la investigación fue la denuncia de un hombre, alrededor de las 22.40 hora local (21.40 GMT) del miércoles, que afirmó haber visto una cruz gamada dibujada con un líquido rojizo en el capó de un coche aparcado en una calle de la ciudad.

Los agentes que acudieron al lugar descubrieron en las inmediaciones muchos otros coches, buzones y paredes de edificios con pintadas.

Hasta el momento se han contabilizado casi 50 vehículos con pintadas, muchos de ellos con este símbolo prohibido.

Según la policía, que desconoce los motivos e intenciones del o de los autores de las pintadas, todas fueron hechas después de las 16.00 horas (15.00 GMT) del miércoles.

Una prueba preliminar de la sustancia líquida utilizada para realizar las pintadas determinó que se trata, al parecer, de sangre humana.

Por el momento, se desconoce de dónde proviene este sangre y la policía no tiene constancia de personas heridas en relación con este caso.

La policía ha abierto una investigación por daños a la propiedad y uso de símbolos de organizaciones anticonstitucionales y pide a toda persona que pueda aportar información relevante o que se haya visto afectada ponerse en contacto con las fuerzas del orden.